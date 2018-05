Nei giorni scorsi a Giovinazzo la Guardia di Finanza ha sottoposto ad una approfondita ispezione due auto con a bordo tre soggetti gravati da precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. I militari, insospettiti dai curricula criminali dei tre fermati, emersi dalla consultazione della Banche dati in uso al Corpo, hanno deciso di eseguire un accurato monitoraggio sia dei mezzi che delle persone.

Su uno di essi i Finanzieri hanno trovato una confezione di plastica, custodita in un marsupio, contenente circa 11 grammi di speedball, un mix di eroina e cocaina, suddivisi in 9 dosi già confezionate e 2,34 grammi di cocaina, anch’essa suddivisa in 6 dosi.

La perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di uno dei fermati e l’ispezione su una delle due auto, hanno consentivano di rinvenire circa 30 grammi tra marijuana e hashish, e una pistola Mod. 85 AUTO, cal. 8 mm. priva di marchio, con matricola

abrasa e munizioni.

I militari hanno così sequestrato la sostanza stupefacente rinvenuta, l’arma con i proiettili, 2 telefoni cellulari con Sim Card, oltre ad un’autovettura, risultata

priva di assicurazione. Si disposizione dell’Autorità Giudiziaria due dei fermati sono stati tratti in arresto mentre il terzo è stato denunciato a piede libero.

