Amtab a pezzi, due al prezzo di uno. Sono infatti due gli autobus della municipalizzata del trasporto pubblico barese avvistati in panne questa mattina a Palese: il primo è stato costretto a fermarsi in via Nazionale, il secondo ha dato forfait in via maresciallo Ranieri, vicino al campo sportivo.

“Considerato che nell’abitato di Palese nella mattinata di oggi, tra le 9 e le 13 sono stati individuati già due autobus fermi – si chiede il consigliere Michele Picaro che ha ‘paparazzato’ i due mezzi – quanti autobus si fermano in tutta la città giornalmente?”

1 di 2