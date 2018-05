Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Corato hanno arrestato un 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuto responsabile di furto con destrezza.

Dopo un periodo di breve osservazione, l’uomo si è avvicinato ad una Fiat Panda e, approfittando della disattenzione della vittima, si è appropriato di una borsa con un movimento fulmineo per poi scappare. Bottino: una piccola somma in contante e monili in oro per oltre 3000 euro.

L’uomo ha avuto la fortuna di non essere stato immediatamente riconosciuto: grazie alla folta capigliatura, infatti, era stato scambiato per una donna ed era riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’intuito e la rapidità dell’intervento di una pattuglia dell’Arma, sopraggiunta proprio nelle fasi della fuga dell’uomo, unita alla raccolta di elementi testimoniali sul posto ed all’osservazione di alcune telecamere, hanno consentito di individuare il responsabile e di sciogliere l’equivoco sulla sua identità.

L’uomo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva che, successivamente, veniva restituita all’avente diritto. Il 35enne ha poi confessato il crimine ed è stato arrestato.