“Assolti perché il fatto non sussiste”: così il Tribunale di Bari ha assolto tutti gli imputati nel processo che riguarda la discarica in contrada Martucci a Conversano.

Sul banco degli imputati c’erano i titolari e dirigenti della società “Lombardi Ecologia” proprietaria della discarica, ma anche i componenti della commissione di collaudo regionale che avrebbero omesso i controlli e l’amministratore della società “Progetto gestione bacino Bari 5” che gestisce l’impianto.

Si sono costituite parti civili il Ministero dell’Ambiente, la Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari, nove Comuni, Legambiente e WWF, che hanno chiesto la condanna degli imputati e risarcimenti milionari. Gli stessi imputati sono già a processo per i reati, a vario titolo contestati, di falso ideologico, omissione di atti di ufficio, truffa, frode in pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata.

Secondo gli investigatori la falda sarebbe stata inquinata e, di conseguenza, anche i terreni agricoli dell’area. La vasca che per anni ha raccolto i rifiuti, infatti, non sarebbe stata costruita secondo il progetto e le norme di legge: in particolare sarebbe stata usata una quantità inferiore di argilla e questo avrebbe provocato l’infiltrazione del percolato nel sottosuolo.