“In nome e per conto del signor Mario Scalcione vi chiedo di indicarmi i nomi di tutti gli operatori intervenuti, sia appartenenti alla Polizia Locale, sia ai Carabinieri, sia del Comune di Matera, al fine di sporgere regolare denuncia querela per violazione di domicilio, sottrazione di beni mobili e ogni ulteriore reato ravvisabile dalla vostra scellerata condotta”. Firmato, avvocato Leopoldo Di Nanna, anche nella veste di presidente dell’associazione Forza dei Consumatori.

Sebbene previsto, c’è un nuovo atto nella guerra di Mario Scalcione. Lunedì 7 maggio alla porta dell’immobile in via Madonna delle Virtù, numero 43, assegnatogli dopo la confisca a un boss di Matera, si sono presentati Carabinieri, Polizia, un’ambulanza e i rappresentanti del Comune di Matera, tutti per eseguire lo sgombero coatto di alcune particelle dello stabile, recuperato con tata fatica e senza alcun contributo pubblico. Insieme a loro, operai con tanto di martelli e attrezzi vari, seguiti dagli addetti ai “traslochi”. Insomma, uno squadrone.

Dopo aver forzato un lucchetto ed essere entrati, i funzionari hanno faticato non poco per individuare quali ambienti andassero effettivamente sgomberati. Difficile anche per gli esecutori di quell’ordine giudicato “scellerarto”, muoversi in mezzo a dieci anni di burocrazia, cosa che li ha costretti a fare la spola con gli uffici comunali.

Proprio questo è uno dei punti contestati dal legale: a Mario Scalcione, sostiene Di Nanna, è stato assegnato tutto il complesso come un unicum. In ogni caso, fa sapere l’avvocato, l’ordinanza dirigenziale emessa dal Comune, che ritiene il bene indisponibile e dunque vuole rientrarne in possesso, sarà prontamente contestata davanti al Tar.

Chiarito il da farsi, hanno caricato sul furgone un armadio, dei cassetti e alcuni mobili che secondo Di Nanna appartengono a Mario, da qui la denuncia per sottrazione di beni. Gli addetti hanno anche dovuto smontare una finestra, installata negli anni da Scalcione e provveduto a murare l’apertura per prevenire intrusioni non autorizzate. Nel video che vi proponiamo, le immagini di alcune fasi dello sgombero.

Il Comune aveva denunciato Mario Scalcione per occupazione abusiva, ma il Tribunale non era stato dello stesso parere, avendo archiviato il procedimento penale. Neppur il pubblico ministero aveva ritenuto fondata l’accusa. Come se non bastasse, l’ex beneficiario del bene confiscato, è stato oggetto di un’altra archiviazione. La denuncia in questo caso era per aver esposto un cartello enorme con la scritta: “Vaffanculo”. In entrambi i casi il Comune non ha fatto opposizione alle archiviazioni nei 20 giorni previsti.

Insomma, si chiedono Mario e il suo avvocato, alla luce dei pronunciamenti dei giudici con quale diritto si è proceduto con la forza allo sgombero di una parte del bene affidato? In questa brutta storia di carte e scartoffie resta in piedi il giudizio civile intentato da Scalcione contro Comune e Provincia di Matera, Associazione Libera, Agenzia del Demanio e dei Beni confiscati alla mafia. “Tutto ciò non è legale – tuona Mario Scalcione – farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per ripristinare lo stato di diritto, ampiamente violato”.

