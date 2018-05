Le immagini del video sono chiarissime: il treno è fermo in mezzo all’incrocio mentre le sbarre sono alzate e un fila di auto aspetta di poter passare. Siamo a Bari, al passaggio a livello dove via Capruzzi diventa via Oberdan, praticamente a pochi metri da dove si imbocca via Caldarola per andare verso Japigia.

Due persone, una con la casacca arancione catarifrangente, monitorano la situazione mentre il traffico è bloccato e una voce fuori campo commenta l’accaduto: “Il treno stava per investire le auto”, dice e intanto esorta a guardare le immagini, girate ieri alle 18:30.

“Il treno ha avuto un guasto mentre attraversava con le sbarre regolarmente abbassate – ci ha detto l’Ufficio Stampa di Ferrovie Sud Est – e si è fermato. Subito sono scattati i protocolli e immediatamente il personale tecnico ha presidiato il passaggio a livello quando le sbarre si sono alzate. Il disagio è durato la massimo 10 minuti, tutto era comunque sotto controllo e in totale sicurezza”.