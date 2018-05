Un’altra tragedia a Bari. Una donna ha perso la vita precipitando dal balcone del suo appartamento in via Michele Troisi, quartiere Japigia. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima viveva sola in casa.

Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118 ma per la donna non c’è stato niente da fare. Sul posto anche la Polizia Locale che sta cercando di far luce sull’episodio.