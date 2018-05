Tentato furto in via Papa Urbano VI a Poggiofranco. Nel parcheggio privato del palazzo, una residente ha trovato la sua macchina priva del tettuccio. Un lavoro fatto bene che non ha lasciato alcuna traccia, se non per l’auto trovata aperta. Gli altri oggetti custoditi nel mezzo, come la radio, sono stati lasciati intatti. Secondo la proprietaria hanno tentato di rubare la macchina ma, non riuscendoci, si sono accontentati del tettuccio.

1 di 6