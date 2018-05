Mattina difficile per gli automobilisti baresi che quest’oggi hanno avuto la pessima idea di prendere la macchina. Abbiamo infatti ricevuto non una, ma ben due segnalazioni. La prima riguarda una postazione con Autovelox sulla ss16 in direzione Bari, all’altezza dell’uscita San Paolo.

La seconda riguarda invece la presenza del telelaser sulla strada dell’aeroporto, in direzione proprio dello scalo aeroportuale. Per gli affezionati al piede pesante non resta che comportarsi come si deve.