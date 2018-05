La cosa che più colpisce scorrendo le immagini immortalate in corso Italia è sicuramente il tappeto di siringhe. Tante, troppe, difficile credere che possano essersi accumulate tutte in una notte.

Non sono però le uniche cose che i residenti, e chi si trova a passare, deve scansare. Buste della spazzatura fuori dai cassonetti, deiezioni canine, cartoni, un materasso, c’è perfino un contatore dell’energia elettrica alla mercé di chiunque.

Trenta scatti per una via, il degrado in corso Italia è sotto gli occhi di tutti. Un problema di cui abbiamo scritto spesso, ma che a quanto pare non si riesce a risolvere. O non si vuole risolvere, ma bari è anche questa purtroppo.

