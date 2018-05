Da Carbonara a Loseto in sella a un vecchio motorino privo della targa e ad occhio anche dell’assicurazione, ma soprattutto senza indossare il casco.

L’anziano centauro, uno di quelli che preghi il dio della strada di non incontrare mai mentre sei alla guida, non si ferma a nessuno dei semafori rossi, non rispetta un solo segnale, anche lo stop e, forse senza neppur e rendersene conto, rischia di essere travolto.

Lo seguiamo fino a destinazione. Pare che l’anziano guidasse un’auto, poi gli sarebbe stato impedito passando così alle due ruote.

Riteniamo non sia neppure questo il caso, essendo evidente il rischio per la sua vita e quella degli ignari automobilisti. Crediamo ci siano tutti gli elementi per intervenire ed evitare così di piangere il morto.