La situazione della scuola abbandonata alla nuova San Paolo non migliora, anzi peggiora. Sono passati ormai 3 anni da quando abbiamo sollevato il caso: l’enorme struttura che sorge in via Giuseppe Cardinale avrebbe dovuto ospitare un istituto scolastico, ma da quando i lavori sono stati bloccati si è trasformata nell’ennesima opera incompiuta.

Nonostante i nostri servizi e le ripetute segnalazioni dei cittadini, infatti, la struttura non è mai stata messa in sicurezza e versa in condizioni disastrose. Ma ciò che spicca è soprattutto la pericolosità visto che lo scheletro di cemento viene sistematicamente “violato” attraverso i molti varchi creati nel tempo.

In tanti usano quella che sarebbe dovuta essere una scuola come giaciglio per la notte, un piccolo parco giochi o semplicemente come luogo di ritrovo lontano da occhi indiscreti. I residenti confermano continui avvistamenti e incursioni nella struttura, soprattutto da parte di giovani incuranti del pericolo.

Tutta l’area, infatti, è una vera e propria trappola mortale. Dalla nostra ultima visita praticamente nulla è cambiato: muri sfondati, impalcature pericolanti, vetri rotti, spuntoni di ferro, vegetazione che cresce a dismisura e assenza totale di protezioni col rischio di fare un volo di diversi metri.