“Dopo essere finita fuori strada, ribaltandosi, un’auto ha preso fuoco con il conducente incastrato nell’abitacolo”. Con questo scenario, intorno alle 00.10, sono stati attivati i soccorsi, al temine di una giornata in cui non sono mancati altri gravi incidenti stradali, in uno dei quali ha perso la vita il 37enne barese Roberto Pascazio.

Giunti sul posto, vigili del fuoco e soccorritori del 118 hanno trovato l’auto ribaltata, ma per fortuna le cose stavano diversamente. Il mezzo era finito fuori strada all’altezza dello svincolo Torre a Mare-Noicattaro della strada statale 16.

Scena meno drammatica del previsto, ma situazione comunque delicata. Dopo che i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, gli operatori del 118 hanno potuto prestare le cure del caso al ferito, con traumi e fratture, trasportandolo al pronto soccorso del Policlinico. Secondo quanto siamo riusciti a sapere non sarebbe in pericolo di vita. Tutte da accertare le cause che hanno causato l’incidente.