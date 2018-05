Stava percorrendo il centro cittadino di una cittadina della Provincia di Bari, ma era stato accerchiato da un gruppo di coetanei che, dopo averlo aggredito, si erano impossessati dello zainetto contenente il suo cellulare. È questa la brutta vicenda che ha visto coinvolto un 15enne che ha denunciato tutto ai Carabinieri.

I fatti risalgono allo scorso 6 settembre, intorno alle ore 19.30: mentre era in bicicletta e stava per raggiungere un suo amico nel centro cittadino, era stato avvicinato da alcuni giovani della sua età che, dopo averlo costretto a fermarsi, lo avevano insultato e spintonato ed infine si erano fatti consegnare lo zainetto dileguandosi tutti a piedi.

Solo uno di essi, più grande di età, si era allontanato mettendosi alla guida di un’autovettura non prima però di aver dato uno schiaffo alla vittima solo perché questi gli aveva chiesto che gli venisse restituito il cellulare dai suoi complici.

Le indagini dei militari, condotte anche grazie al contributo della vittima che ha fornito una descrizione analitica degli autori dell’aggressione, hanno consentito di individuare il

terzetto composto dall’autore dell’aggressione fisica, in un 27enne, in concorso ai due complici minorenni di 15 e 16 anni, questi ultimi deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari per il reato di rapina in concorso.