Piazza Europa, quartiere San Paolo a Bari, un luogo che avrebbe dovuto lanciare la rinascita di un rione accompagnato molto spesso da una brutta fama. Le intenzioni della pubblica amministrazione sono rimaste solo sulla carta, tanto è vero che di piazza Europa ci troviamo molte volte a dover raccontare cosa non va.

Le scale mobili, ad esempio. Ferme per lungo tempo, percorribili certo, ma in ogni caso non comodamente. Una signora, per esempio, ha messo il piede su una carta gettata per terra sulla rampa di discesa, ed è scivolata fratturandosi tibia e perone. Oltre al danno, come ci ha raccontato il marito, anche la beffa, perché adesso non può lavorare e il contratto di lavoro non prevede una copertura assicurativa.

Casualmente, mezz’ora dopo il nostro arrivo con la telecamera, un tecnico della manutenzione ha provveduto a rimettere in funzione una delle due scale mobili. Il centro è sotto curatela fallimentare, motivo per cui l’abbiamo contattata per capire a chi tocca eventualmente fari carico della signora rovinata malamente a terra, come vi raccontiamo nel video.