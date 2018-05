Non c’è pace per il Pala “tenda” Giustizia di Bari, non bastasse la situazione di emergenza, anche le tensostrutture rischiano di diventare inagibili: durante la notte alcuni animali, forse gatti, si sono introdotti lasciando peli e impronte sulle sedie, in una delle tre tende allestite in via Nazariantz per sopperire al Tribunale dichiarato inagibile per pericolo crollo.

Il caldo ha ulteriormente aggravato la situazione, col cattivo odore che ha accolto avvocati, magistrati e personale nell’Aula 1, svuotata e momentaneamente inutilizzata fino all’intervento degli addetti alle pulizie del Tribunale.