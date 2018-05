Questa mattina personale appartenente al settore Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, in unione a un equipaggio della Polizia di Stato, è intervenuto in uno stabile in via Giovanni Bovio numero 17, nel Quartiere Libertà, dove erano presenti ed evidentemente residenti undici soggetti, tutti di nazionalità somala, non avendone alcun titolo.

L’immobile è risultato dato in locazione a sei soggetti somali, di cui solo uno era realmente presente in loco. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che due degli undici soggetti presenti, erano già stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Dall’interrogazione della banca dati presso la Ripartizione Anagrafe, gli Agenti hanno riscontrato che ben venticinque soggetti, tutti di origine somala, risultavano essere in possesso di residenza anagrafica nell’immobile in questione, pertanto si procederà nei confronti di questi ultimi, alla redazione degli atti inerenti al blocco anagrafico.

A carico dei proprietari dell’immobile, due cittadini italiani, gli Agenti hanno elevato verbali per violazione all’ art. 7 c.1 – 2 bis del D. Lgs 286/98 per aver omesso di comunicare per iscritto all’Autorità di P.S. di dare alloggio a straniero non comunitario.