Nel primo pomeriggio, in un terreno vicino a un cantiere edile, è stato trovato il cadavere di un uomo anziano. Il ritrovamento è stato fatto in via delle Murge, in un terreno adiacente al al Policlinico. A trovare l’uomo è stato uno degli operai che sta lavorando nel nuovo padiglione Asclepios. Sul posto sono arrivati i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i medici dell’Istituto di Medicina Legale, alle prese con i primi rilievi. Si teme possa trattarsi dell’anziano scomparso sabato scorso.

