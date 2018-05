Questa mattina è morta Mariarosalba Messeni Nemagna, una delle eredi del teatro Petruzzelli. Per 27 anni, insieme alla sua famiglia, ha combattuto per il teatro di cui sono stati proprietari fino all’esproprio dello Stato durante l’amministrazione guidata da Michele Emiliano. Una decisione che non è andata giù alla famiglia cha ha continuato a presentare vari ricorsi. In tanti hanno scritto dei messaggi di cordoglio in ricordo di Rosalba.

