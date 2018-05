Avete mai giocato alla roulette russa? Carichi parzialmente il revolver e spari. Se ti va male muori. In caso contrario rischi comunque l’infarto. Succede tutti i giorni ai pazienti e agli equipaggi delle ambulanze 118 dirette al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Il problema? Il più classico dei minchia parking di gruppo, tollerato nell’indifferenza generale. Le auto, anche di alcuni dipendenti del nosocomio, vengono lasciare sui due lati del viale di accesso al pronto soccorso. In questi ultimi giorni, potendo passare un solo mezzo per volta, alcune ambulanze in codice rosso sono rimaste bloccate per alcuni istanti.

Una situazione intollerabile, tanto da aver costretto il direttore del pronto soccorso a mettere tutto nero su bianco. Il problema, come abbiamo dimostrato altre volte, è che senza autorizzazione della Asl Bari, la Polizia Locale non può multare, pur essendo quello un luogo pubblico per la maggior parte del giorno. Qualche incontro c’è stato, ma ci si è persi sempre quando si è trattato di chiudere.

La burocrazia perde tempo, mentre la situazione si aggrava col rischio che prima o poi il grilletto faccia esplodere il proiettile sulla tempia di qualcuno. A quel punto bisognerà solo capire chi ha sparato e addossandogli le eventuali responsabilità.