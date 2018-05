Blitz della Lega in piazza Moro e piazza Umberto. Qui, come documentato più volte nei mesi scorsi, ogni settimana viene allestito un vero e proprio piccolo mercatino abusivo dove è facile comprare merce di dubbia provenienza per pochi spiccioli.

I parlamentari della Lega Rossano Sasso ed Anna Rita Tateo insieme al consigliere comunale Fabio Romito si sono presentati nelle due piazze, muniti di smartphone, provocando un vero e proprio “fuggi fuggi” generale da parte degli abusivi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

“La battaglia della Lega per la legalità prosegue, oggi abbiamo liberato, anche se momentaneamente, due piazze della città, in cui una mamma non può nemmeno più far giocare i propri bambini senza evitare di imbattersi in spacciatori e delinquenti di ogni genere”.

“Piazze principali che sono la porta di ingresso per chi visita la città e che versano in uno stato di degrado e perenne illegalità. Se l’effetto che i nostri blitz provocano è quello del fuggi fuggi e della liberazione dalle illegalità, allora ci daremo da fare per farne il più possibile ed in tutta la città”

“Con un sindaco leghista a Bari noi metteremo a ferro e fuoco tutti i quartieri, affinché i cittadini possano sentirsi più sicuri, più liberi. I nostri blitz proseguono: prossimi obiettivi liberare i quartieri dallo squallore della prostituzione e dei pedofili”.