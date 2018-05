Gli rubano il borsello e non sa come tornare a casa. Questo è successo ieri ad un medico delle chirurgia dell’ospedale San Paolo al quale hanno rubato documenti e chiavi della macchina. Il dottore è stato costretto a chiamare i Vigili del Fuoco per far aprire la macchina e rompere il block shaft per consentirgli il ritorno a casa.

Molto più fortunato rispetto all’inserviente al quale pochi mesi fa è stata rubato l’auto. Infatti un ladro, senza alcun impedimento, è riuscito ad introdursi all’interno dello spogliatoio del personale sottraendo le chiavi dell’auto dalla giacca. Ma ci sono stati altri casi che riguardano il furto di borselli, borse e portafogli.

I dipendenti dell’ospedale San Paolo non ne possono più e chiedono che quei pochi interventi fatti per la sicurezza vengano aumentati per la loro incolumità.

