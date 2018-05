Chi credeva che i controlli contro gli abusivi si sarebbero placati dopo la tre giorni per San Nicola, ha avuto un’amara sorpresa. Ieri la Polizia Locale ha passato al setaccio il mercato settimanale di via Salvemini, corso Cavour, piazza Moro e alcuni tratti di lungomare.

Gli Agenti hanno effettuato cinque sequestri tra prodotti di abbigliamento, bigiotteria, occhiali da sole, giocattoli, borse e cinture. Per non farsi beccare, i venditori senza licenza hanno lasciato le cose sul posto, per lo più oggetti contraffatti, e si sono dati alla fuga. La Polizia Locale ha anche fermato e sanzionato per mille euro un parcheggiatore abusivo.