Il terzo giorno è risuscitato, c’è scritto nel Nuovo Testamento, chissà che non ci voglia veramente un miracolo per ripulire via San Lorenzo. Da tre giorni a questa parte, infatti, ci capita di passare in questa strada, a orari diversi.

Lunedì abbiamo notato l’insolito arredo urbano, ma fiduciosi nelle capacità e soprattutto nella solerzia dell’Amiu abbiamo deciso di soprassedere, convinti che gli addetti allo svuotamento dei cassonetti avrebbero riportato la situazione in azienda.

Martedì, ripassando e notando ancora il lavandino e la cassetta, abbiamo ipotizzato che si stesse predisponendo il ritiro. Mercoledì, oggi, vedendo che nulla è ancora cambiato, abbiamo deciso di fotografare lo stato di cose.

La mamma dei luridi evidentemente è sempre incinta, ma se l’Amiu ci mette tre giorni per ripulire, delle due l’una: o nessuno tra gli operatori si è preso la briga di segnale questo schifo, oppure in azienda hanno qualche difficoltà a organizzare un ritiro straordinario. L’unica alternativa è che i cassonetti non vengano svuotati dalla scorsa settimana. In ogni caso, l’Amiu ha le sue responsabilità.

