Dopo un gran parlare, ma senza una nota ufficiale in proposito se non quanto scritto su facebook da questo o dal quel politico, finalmente il Comune di Bari, per il tramite del suo ufficio stampa, ha diffuso le prime immagini relative alle operazioni di cattura di alcuni cinghiali presenti nella zona del quartiere San Paolo. Tutti gli animali sono stati trasferiti in una riserva che rispetta il loro habitat naturale. Il piano di cattura, autorizzato dall’ISPRA Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, è attuato dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. Nei 13 giorni di attività sono stati già presi e portati a destinazione 22 cinghiali, 14 femmine e 8 maschi. Altri, invece, continuano a scorrazzare per il quartiere, mettendo in pericolo le persone come accaduto la notte scorsa.

Questi interventi, coordinati dal Dipartimento di biologia dell’Università degli Studi di Bari, vengono effettuati con grande attenzione e rispetto per la vita degli animali che, in poche ore, tornano a vivere in un contesto a loro più consono. Il piano di contenimento e gestione del fenomeno della presenza di cinghiali in contesti urbani, in corso a Bari, è uno dei primi interventi in Italia in aree periferiche di grandi città. Nei prossimi giorni le azioni di cattura e rilascio proseguiranno nel rispetto della tutela degli animali e della riservatezza degli interventi, pena la buona riuscita dell’intera operazione.

“Stiamo cercando di affrontare a Bari quella che è a tutti gli effetti una autentica emergenza nazionale – spiega l’assessore regionale al ramo Leo Di Gioia -. Un buon lavoro di squadra ci sta permettendo di ottenere già dei risultati positivi. La cattura dei cinghiali in aree urbane pone problemi giuridici assai complessi che gli uffici regionali, grazie all’ISPRA ed in collaborazione con il Comune di Bari ed il Dipartimento di biologia dell’Università, abbiamo via via affrontato e risolto. Siamo a circa la metà delle catture previste e speriamo entro l’inizio dell’estate di contenere sensibilmente il fenomeno”.

“Il fenomeno della presenza di animali selvatici nelle vicinanze dei centri urbani è in cresce ed è sempre più diffuso in tutto il Paese – spiega il sindaco Decaro -. I numeri dicono che nel 2018 sembra largamente superato un milione di capi in Italia. Una vera e propria invasione. Basti guardare le immagini che circolano in questi giorni sui media nazionali. Purtroppo, in un contesto di assenza di norme specifiche, le operazioni di cattura sono molto complicate. A Bari, grazie all’impegno dell’assessore regionale Di Gioia e ad un lavoro di coordinamento e sinergia con la Regione Puglia e il Dipartimento di biologia dell’Università degli Studi di Bari, lavoro che ha avuto la necessità di tempi e autorizzazioni, stiamo procedendo con le catture e i trasferimenti dei capi”.

“Inutile dire – aggiunge – che questo rischia di non essere sufficiente se continueremo a non rispettare le regole minime di convivenza civile, come quelle di non abbandonare rifiuti per strada. I cinghiali si cibano di ciò che lasciamo ai margini delle strade o fuori dai cassonetti. Se non contrasteremo le cattive abitudini, gli animali selvatici continueranno ad avvicinarsi ai centri abitati. Per questo chiedo ancora una volta a tutti i cittadini di aiutarci a mantenere la città pulita” .

Sul profilo facebook del sindaco Decaro, scrive l’ufficio stampa del Comune perché ormai la comunicazione istituzionale si fa sui social network a quanto pare è possibile visionare i video relativi alla cattura e alla liberazione dei cinghiali. Per la serie, se vi interessa andatevelo a vedere che noi abbiamo altro da fare, ma questo è un altro discorso.

