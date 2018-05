Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti questa mattina in un incidente avvenuta sulla ss16 in direzione nord, all’altezza dello svincolo per Triggiano. Stando alle prime informazioni giunte dal luogo, la sorte avrebbe graziato le persone coinvolte, che non avrebbero riportato lesioni.

Il traffico è fortemente penalizzato, con la formazione di una lunga coda già arrivata fino a Torre a Mare. Anche in senso inverso la circolazione stradale sta risentendo dell’accaduto, a causare il rallentamento sono “fortunatamente” i soliti curiosi. Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

