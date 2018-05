Nemmeno i canonici tre giorni sono serviti per far sparire il lavandino che fa brutta mostra di sé in via San Lorenzo, a Bari. Questa mattina siamo ripassati in in via San Lorenzo, a Bari, per con la speranza che l’invocato intervento dell’Amiu ci fosse stato, ma evidentemente invano. Nell’attesa che la strada venga ripulita, meglio sorseggiare un buon caffé, tanto le tazzine abbondano, come si vede.

