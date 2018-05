Dopo il nostro servizio che lo ritrae, Ruggero, il finto avvocato penalista famoso per la truffa delle 20 euro, non demorde, ma anzi continua nel suo hobby preferito. Nonostante ieri vi abbiamo raccontato dell’ennesima tentata truffa in un negozio di abbigliamento per bambini, smascherato dalla proprietaria che l’aveva riconosciuto, il finto avvocato non riesce proprio a non raggirare la gente.

Ieri, in un supermercato di Carbonara, in via Luigi Ranieri, ha cercato di truffare uno dei dipendenti. Anche in questo caso il “povero” Ruggero non ha ottenuto ciò che voleva poiché riconosciuto da un altro dipendente grazie al nostro video. Evitata la truffa, il finto avvocato penalista se n’è andato a mani vuote.