Nonostante le tantissime segnalazioni e il video che lo ritrae, Ruggero, il finto avvocato penalista, non si da per vinto e continua imperterrito a spillare soldi alla gente. Questa volta ci ha provato all’interno del parcheggio dell’Amtab nella caserma Rossani, alle prime luci dell’alba.

Con la solita scusa di aver perso il borsello con all’interno le chiavi di casa, Ruggero si è presentato all’interno del parcheggio per chiedere dei soldi per poter fare benzina. “Ha detto che doveva recarsi urgentemente a un’udienza – ci racconta il dipendente – dove avrebbe ricevuto 10mila euro di parcella. Per fortuna con me non avevo contanti, ma lui ha continuato dicendomi che se gli avessi prestato i soldi poi mi avrebbe fatto un bel regalo”.

“Vedendo il mio disappunto – continua – ha fatto una breve ricerca su internet per cercare dei negozi qui vicino. Dopo un po’ se n’è andato dicendo che avrebbe chiesto al panificio qua vicino”.

“Inizialmente non l’ho riconosciuto – conclude il dipendete – ma appena se n’è andato ho fatto una ricerca su internet e ho visto l’articolo con la sua foto. Mi sono subito precipitato fuori ma si era già dileguato”.