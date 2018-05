Solo tre giorni fa una donna si è tolta la vita in De Gemmis, nel quartiere Picone, la sera del 26 maggio. Quest’oggi, in via Pasubio, un altro dramma si è consumato, questa volta in pieno giorno.

Ancora una volta, a compiere il gesto estremo è stata una donna, che si sarebbe lanciata dal quinto piano del palazzo in cui abitava. Inutili i tentativi di soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare.

