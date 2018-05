Un uomo rompe il finestrino di un suv con targa bulgara in sosta nel parcheggio interrato del centro commerciale a Santa Caterina, più precisamente quello sotto Media World, e si prepara a fare razzia.

Il rumore del vetro in frantumi, però, attira l’attenzione di alcuni clienti. Mollata la spesa per terra inizia l’inseguimento al ladro, nel frattempo infilatosi in un’Audi 8 di colore grigio chiaro. Uno dei clienti urla agli altri: “Prendete il numero di targa, prendete il numero di targa”, mentre l’auto compie manovre azzardate.

Il conducente imbocca l’uscita del parcheggio contromano e distrae tutti. L’unica parte della targa che qualcuno riesce ad annotare sono le prime due lettere: BP. Intanto viene chiamato il numero delle emergenze della Polizia, che si mette sulla tracce dell’Audi.

Solo qualche ora prima, in mattinata, vi avevamo raccontato di un furto messo a segno nello stesso parcheggio. Da una macchina in sosta erano spariti oggetti e la spesa appena fatta per un totale di 350 euro.

