Non solo cinghiali in via Di Giesi. Una volta tanto la strada del quartiere San Paolo, spesso e volentieri balzata agli onori della cronaca per le incursioni degli animali, spicca oggi per un uso decisamente diverso.

Alcuni residenti hanno infatti utilizzato la pista ciclabile della strada come “base” per posizionare le batterie dei fuochi d’artificio. Lo spettacolo pirotecnico è andato in scena ieri sera in risposta a quello del lungomare. Insomma, anche al San Paolo è San Nicola.