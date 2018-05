Quest’oggi una densa coltre di fumo si è innalzata i via Ricchioni, al quartiere San Paolo, a pochi passi dalla sede del Municipio 3. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme che hanno interessato l’area, adiacente alla metropolitana e alla fermata “Tesoro”.

La zona è “infestata” da erbacce, siepi e stoppie completamente essiccate, che puntualmente con l’approssimarsi dell’estate finiscono per alimentare i soliti roghi qua e là. Nelle immediate vicinanze, non lo dimentichiamo, c’è il parco di lama Balice, dove a inizio maggio i volontari del Gruppo Revolution hanno documentato una situazione assolutamente pericolosa.

A maggio dello scorso anno, sul bollettino ufficiale della Regione Puglia, era stato pubblicato un elenco di interventi da realizzare per attuare la prevenzione degli incendi, quali per esempio le fasce taglia fuoco larghe 8 metri e il decespugliamento delle siepi. Di questo e altro, denuncia il Gruppo Revolution, a oggi non c’è traccia.

