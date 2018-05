La costruzione del ponte che servirà la nascente nuova area commerciale a Santa Caterina, quella contestata dai comitati “Stop centri commerciali” e “Per la tutela del territorio-Bari” adiacente a quella già esistente, è stata bloccata dal Comune. Dall’accesso agli atti effettuato dal consigliere regionale pentastellato Cristian Casili è emerso che non si trova l’autorizzazione dell’Autorità di bacino per la sua realizzazione.

L’area commerciale ricade in Lama La Marchesa, la cui situazione idrogeologica è abbastanza delicata, dal momento che raccoglie le acque della Murgia, ma l’Autorità ha fatto sapere di non aver mai concesso il via libera né tanto meno alcun parere, da qui lo stop per 30 giorni, al fine di chiarire tutta la situazione.