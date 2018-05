Tre agenti di Polizia Penitenziaria aggredite da una detenuta: è successo venerdì scorso nel reparto gabbione presso il Policlinico di Bari. A denunciare l’accaduto è il sindacato Ugl Polizia Penitenziaria Giovanni Falco che da sempre mette alla luce le difficili condizioni in cui lavorano gli Agenti in tutti le Carceri d’ Italia.

Le tre agenti sono state aggredite improvvisamente e senza motivo da una donna di 26 anni, originaria del Nepal, che stava scontando la sua pena presso la Casa di Reclusione Femminile di Trani.

Da quanto si è appreso la detenuta si sarebbe improvvisamente scagliata contro le agenti ferendole in varie parti del corpo riportando uno strappo dei capelli dal cuoi capelluto, un morso alla mano ed un morso al seno. Tutti e tre gli Agenti sono stati visitati curati dal Pronto Soccorso dello stesso ospedale ma fortunatamente non hanno subito nessuna complicazione.

“La donna ha aggredito gli Agenti senza nessuna motivazione – attacca Giovanni Falco dell’Ugl Polizia Penitenziaria – Come Sindacato non accettiamo più che accadono situazioni simili, nonostante la situazione difficile che vive il penitenziario di Bari per la grave carenza di personale, non comprendiamo come il PRAP (Provveditorato dell’ Amministrazione Penitenziaria) continua a mandare nuovi detenuti da gestire”.

“Il Personale e anziano è stanco – conclude il sindacalista – abbiamo sempre denunciato le difficili condizioni in cui viviamo, non possiamo più accettare ulteriori carichi di lavoro. Esprimiamo massima solidarietà ai tre Agenti aggrediti, con la speranza che le Autorità di competenza prendono atto dell’ emergenza personale che sta coinvolgendo tutti gli Istituti Penitenziari”.