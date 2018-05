I Finanzieri hanno sequestrato nel porto di Bari circa 25 chili di stupefacenti, tra marijuana e hashish, e hanno arrestato un cittadino montenegrino di 53 anni, sbarcato nel porto di Bari dalla Motonave Dubrovnik, proveniente dal Montenegro sulla prima tratta stagionale Bar/Bari.

L’uomo viaggiava su una Fiat Ulisse. I Finanziari, durante i controlli, hanno rilevato delle incongruenze sui motivi del viaggio manifestate dal conducente del mezzo, e hanno così approfondito i controlli, individuando un carico di marijuana ed hashish contenuto in 28 confezioni di cellophane sottovuoto.

Gli stupefacenti erano nascosti in un vano della macchina sul pianale dell’auto, modificato in alcune sue parti e protetto da lastre in piombo idonee ad eludere eventuali controlli a mezzo scanner.

Il corriere, su conforme parere del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, è stato associato alla locale Casa Circondariale per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, mentre lo stupefacente sottoposto a sequestro, unitamente al mezzo utilizzato per l’illecito trasporto. Le indagini proseguono per individuare altre eventuali responsabilità e i destinatari della droga.

