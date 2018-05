Caduti pezzi di cornicione da un palazzo. È successo questa mattina in via Pietro Ravanas, al quartiere Libertà, dove da un palazzo abbandonato da anni sono caduti dei pezzi di cornicione sul marciapiede sottostante. Per fortuna in quel frangente non passava nessun pedone. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dal crollo.

