“Sei o sette cinghiali sono già stati portati a Foggia”, ha detto ieri mattina il Sindaco di Bari a chi gli sottoponeva la questione della selvatica invasione del quartiere San Paolo. Il problema sono gli altri, quelli sfuggiti alla cattura.

I grossi animali, non solo mamme in compagnia dei cuccioli autorizzati a pascere nella Lama Balice, continuano ad approfittare dell’inciviltà della gente. Questa sera l’appuntamento è in via Carlo Massa.

In tanti, infatti, trascurando la situazione non smettono di buttare buste di rifiuti all’esterno dei cassonetti. Carabinieri vigilano sulle prodezze dei cinghiali, sempre più a loro agio tra gli umani. Scusate il termine.

1 di 4