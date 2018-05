Le giostrine del San Paolo, nelle vicinanze della scuola Majorana, sono un punto d’incontro per le famiglie che vivono nel quartiere. Famiglie in senso lato, perchè un’allegra comitiva di 10 cinghiali ha deciso di trascorrere la serata di ieri scorrazzando in lungo e in largo, tra un giro sullo scivolo e qualche volo in altalena.

Immagini da film che potrebbero strappare un sorriso, ma non la pensano allo stesso modo i residenti che hanno vissuto in prima persona la scena e terrorizzati sono scappati via con bambini e cani al seguito. “Fortunatamente – ha raccontato uno dei presenti – la pioggia aveva costretto molti ad allontanarsi prima dell’arrivo di quegli ospiti indesiderati”.

I nuovi residenti del San Paolo sono sembrati molto aggressivi, forse un atteggiamento di tutela nei confronti dei cuccioli. Nelle stessa zona un uomo non è riuscito a raggiungere la propria abitazione, a causa di alcuni cinghiali al pascolo proprio fuori dalla sua auto.

“Catturateli”, questo è l’appello disperato di chi vive quotidianamente con le bestie del quartiere.