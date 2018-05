Ennesimo incidente questa mattina sul lungomare IX Maggio, nel quartiere San Girolamo: una ragazza, in sella al proprio scooter, impegnata nel solito “slalom gigante” fra le buche che costellano la strada, è scivolata e rovinosamente caduta. La donna è dovuta ricorrere alle cure degli operatori del 118.

L’incidente è avvenuto in un’area di competenza Arca e pare sia proprio questo il motivo della mancata manutenzione della strada che versa in condizioni disastrose: “Serve un accordo con l’Arca per la messa in sicurezza di tale area – scrive su Facebook il Comitato Cittadino Fesca – San Girolamo – altrimenti la si chiude e si concede la facoltà d’uso ai soli residenti, visto che il traffico su quella strada è tanto e non può più avvenire in quelle condizioni”.