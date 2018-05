Questa mattina nelle acque del porto di Bari è stato trovato il cadavere di un uomo, nell’ansa di Marisabella. Stando alle prima informazioni disponibili dovrebbe trattarsi di un sub, ancora non sono state diffuse indicazioni circa le generalità dell’uomo né sulle cause che hanno condotto al decesso, forse avvenuto per un malore. Sulla vicenda stanno investigando gli uomini della Capitaneria di Porto.

print