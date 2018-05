Ospedale San Paolo senza energia elettrica dalle 7:30 alle 9:45 di questa mattina. Il disagio, per fortuna senza conseguenze, ha riguardato il Pronto Soccorso e numerosi reparti.

Il fatto preoccupante che ha costretto all’intervento della direzione generale della Asl, ma soprattutto della Prefettura, è stato il mancato funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza. Nessuna possibilità di intervento se non quello garantito dalle batterie ausiliarie di alcuni macchinari, in ogni caso insufficienti a coprire il periodo di “buio”.

La direzione generale della ASL ha chiesto una relazione tecnica dettagliata per capire cosa sia effettivamente successo in modo da prevenire eventuali disagi nel caso ci sia un ulteriore blackout.

Ciò che si dovrà stabilire, come un mese fa quando rimasero bloccati gli ascensori, è che tipo di intervento sia stato assicurato dai tecnici reperibili. Essendo il blackout avvenuto in un grande ospedale come il San Paolo è fondamentale arrivare all’identificazione del guasto accertando anche la tempestività dell’intervento in modo da prevenire situazioni tragiche.