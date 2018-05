Un incidente si è verificato questa mattina in via Tatarella, nella rotatoria subito prima del ponte Adriatico. Un’auto e uno scooter si sono scontrate forse per il mancato rispetto della precedenza, ma questo saranno i rilievi della Polizia Locale, intervenuta sul posto, a stabilirlo.

Per portare i primi soccorsi al motociclista sono intervenuti i soccorritori del 118, al momento non sono note le sue condizioni che però non dovrebbero essere preoccupanti. La circolazione stradale ne ha inevitabilmente risentito, con il traffico paralizzato e la conseguente formazione di una lunga coda.