Incidente tra due auto questa mattina in pieno centro a Bari. Una Fiat Panda e un’Audi A5 si sono scontrate all’incrocio tra via Crisanzio e via De Rossi. La dinamica dell’accaduto non è del tutto chiara, per fortuna le persone coinvolte non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Per portare via le macchine è stato necessario l’intervento del Soccorso Stradale, entrambi i mezzi infatti non sono riusciti a ripartire dopo l’incidente. Nell’impatto l’utilitaria è finita contro la macchinetta per pagare il parcheggio, che però ha retto all’urto. A Bari il parcheggio bisogna pagarlo sempre è comunque.

