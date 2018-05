Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti di Bari, la Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha disposto il sequestro conservativo “ante causam” di beni nei confronti dell’ex Curatore Fallimentare della società Nova Tessile srl, il quarantottenne barese avvocato Marco Vignola. Il sequestro, per un valore complessivo pari a circa 3 milioni 700milaeuro, è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, in collaborazione con ufficiali giudiziari dell’UNEP di Bari.

Le indagini delegate dai magistrati contabili si sono accentrate sui possibili riflessi di natura erariale derivanti dalle condotte penali ascritte all’avvocato Vignola e desumibili dagli atti processuali. L’attività investigativa penale è derivata da accertamenti antiriciclaggio svolti dalla Guardia di Finanza a seguito di una Segnalazione di Operazioni Sospette riguardante il versamento di un assegno di 800mila euro, intestato ad una curatela fallimentare, sul conto personale del Vignola.

All’esito dell’attività di accertamento, la Procura della Repubblica ha formulato a carico di Marco Vignola ben 127 capi di imputazione; mentre nel dicembre 2015 il GUP di Bari, a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il così detto “patteggiamento”, ha emesso nei suoi confronti una sentenza di condanna, divenuta poi irrevocabile nel febbraio 2016, a due anni e quattro mesi di reclusione, i due anni sono divenuti poi oggetto di indulto, per i reati di peculato, truffa aggravata, falso ideologico e per reati tributari, connessi alle gravi condotte appropriative poste in essere dal Vignola nell’ambito della curatela fallimentare a lui affidata relativa alla società Nova Tessile srl, dal 2001 al 2010.

I principali fatti contestati riguardavano:

-l’appropriazione dei canoni di locazione dei vari immobili della società in fallimento;

– la realizzazione di falsa documentazione di giustificazione delle spese della curatela;

– la realizzazione di falsi mandati di pagamento a firma di giudici e cancellieri del Tribunale di Bari utili per prelevare al proprio fine denaro di pertinenza della curatela;

– l’omessa indicazione di elementi positivi di reddito nell’ambito della curatela.

In circa un decennio, nell’ambito della citata procedura fallimentare, Vignola si è appropriato di oltre 1,5 milioni di euro, di cui aveva poi restituito 835mila euro, lasciando però un “buco” di oltre 672mila euro. Sulla vicenda, dopo la condanna definitiva, i finanzieri del Nucleo P.E.F. di Bari, su richiesta della locale Procura Regionale della Corte dei Conti, hanno svolto indagini erariali per l’esatta configurazione del danno patrimoniale oltre a mirati accertamenti patrimoniali e bancari, al fine di ricostruire il patrimonio del responsabile del danno erariale accertato.

All’esito dell’analisi della complessa documentazione e sulla scorta delle risultanze patrimoniali e bancarie, la Procura contabile ha valutato il concreto danno patrimoniale arrecato dall’ex curatore fallimentare nonché il danno di immagine derivante dal nocumento al decoro dell’amministrazione della Giustizia che il Vignola ha prodotto, offuscando la credibilità della Giustizia che avrebbe invece dovuto tutelare, in quanto pubblico ufficiale, rispettando i principi di legalità, imparzialità e trasparenza.

La Procura contabile ha dunque proposto al Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, un sequestro conservativo ante causam del valore complessivo di 3.686.503,40 euro nei confronti del Vignola Marco, determinato dal:

– danno patrimoniale diretto: ammanco concreto nelle casse della curatela pari ad euro 672.167,80, al netto di quanto già restituito dal medesimo Vignola pari ad 835mila euro;

– danno all’immagine del Ministero della Giustizia pari a 3.014.335,60 euro

Il Presidente della Sezione giurisdizione della Corte dei conti per la Puglia, Mauro Orefice, accogliendo la richiesta della Procura Regionale, ha disposto con provvedimento del 20.04.2018 il sequestro conservativo. Sono stati sottoposti a sequestro fino alla concorrenza di euro 3.686.503,40:

• quote relative a 29 immobili, tra appartamenti e locali siti in Bari (14 immobili), Vietri di Potenza (8 immobili), Conegliano (4 immobili), San Vito di Cadore (3 immobili);

• ogni ragione di credito/somme dovute, nei confronti dell’avvocato Vignola, da parte dell’INPS e della Cassa Forense, oltre che del Banco di Napoli e di Poste Italiane.

L’avv. Marco Vignola è stato citato in giudizio per il prossimo 31 maggio. Nel contempo al presunto responsabile è stato notificato l’invito a dedurre e la diffida al pagamento della somma citata, oltre interessi e rivalutazione monetaria.