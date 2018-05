Anche in cinghiali vanno in vacanza. Ebbene sì, Bari è indubbiamente una bella città e tutto sommato viverci non è male, ma come accade ovunque nel mondo, anche qui arriva il momento in cui si avverte il bisogno di staccare un po’ la spina, di prendere le distanze da tutto per ricaricare la batteria per poi ricominciare a mettere in pericolo la gente con rinnovato slancio.

A questa regola empirica non si sottraggono nemmeno i cinghiali, la vita al San Paolo, sempre braccati, paparazzati, costretti a guardarsi costantemente le spalle col rischio di essere catturati, deve essere usurante. Così, un banco non ci ha pensato troppo su e se n’è andato direttamente in aeroporto, dove è stato avvistato nei pressi della rotonda che collega lo scalo con l’Hotel Parco dei Principi e viale Europa, intenzionato a prendere il primo volo in partenza.