I disagi vissuti dai cittadini ieri sera, con la città tagliata in due dalle transenne lungo il percorso del Corteo Storico, non sono l’unica limitazione con cui la città deve fare i conti nei tre giorni delle celebrazioni in onore di San Nicola.

Le barriere di cemento armato, i new jersey e le fioriere, posizionate per creare una cintura di protezione intorno al centro di Bari e prevenire possibili attacchi terroristici, hanno di fatto tagliato fuori anche gli operatori del soccorso.

A dirlo non siamo noi, ma gli stessi operatori: “Non ci sono new jersey sfalsati che diano la possibilità di passare – ci hanno detto – se accade un evento nel percorso della manifestazione dobbiamo muoverci a piedi, prendere il paziente, riportarlo in ambulanza, che è attrezzata per la rianimazione. Non possiamo portarci dietro tutti i presidi in mezzo alla folla”.

“Lungo tutto il percorso non ci sono soccorsi” hanno aggiunto, invitando sarcasticamente i vari turisti, pellegrini e baresi a non sentirsi male. L’auspicio è quello di non doversi votare ancora una volta alla benevolenza di San Nicola.

