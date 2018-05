Il giudice non ha ancora fatto sapere se la salma di Rosalba Messeni Nemagna può essere messa a disposizione dei familiari per i funerali. La donna, 62 anni, è stata trovata morta lunedì sera nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e successivamente il medico legale, quasi certamente perché il decesso risaliva a diverse ore prima dell’intervento dei sanitari.

Il magistrato di turno deciderà se sia il caso effettuare l’autopsia per determinare quali possano essere stare le cause – pare certo naturali – che hanno determinato la prematura scomparsa della Messeni Nemagna.

In attesa di poterla accompagnare nell’ultimo viaggio, per onorarne la memoria, va ricordato come Rosalba Messeni Nemagna, insieme ai suoi cugini, Ciro e Francesco Garibaldi ed altri componenti della famiglia, abbia trascorso buona parte della propria vita a lottare per la difesa del Teatro Petruzzelli, costruito dai lungimiranti antenati alla fine del 1800.

In fondo, è grazie a loro che Bari per un pezzo della sua storia è riuscita a sembrare meno provinciale di quello che è. La strenua battaglia di Rosalba Messeni Nemagna per conservare la potestà sul Petruzzelli, meraviglia apprezzata in tutto il mondo, è stata solo interrotta, senza risultare vana perché lascia ancora aperta la strada al ripristino di ciò che considerava la verità dei fatti, soprattutto quando il Governo ha provato a mettere le mani sull’immobile e ciò che rappresenta, calpestando i diritti degli eredi. Un esempio per tutti vale ricordare il tentativo di esproprio del 2006, spazzato via dalla Corte Costituzionale che con la sentenza 128 del 2008 restituì completamente la proprietà alla famiglia Messeni.