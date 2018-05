Da quest’anno tre nuove località pugliesi potranno fregiarsi dell’ambita Bandiera Blu: si tratta di Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta, che si aggiungono alle altre 11 già “titolate”, portando la Puglia al quinto posto in Italia con 14 vessilli. Non solo qualità del mare, ma ben 32 criteri adottati dalla Fondazione per l’educazione ambientale (Foundation for Environmental Education – Fee), tra i quali gestione del territorio, impianti di depurazione, gestione dei rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle aree naturalistiche. Eccole dunque tutte le Bandiere Blu pugliesi:

Bari

Polignano a Mare – San Vito, San Giovanni, Cala Fetente, Ripagnola/Coco Village

Barletta-Andria-Trani

Margherita di Savoia – Centro Urbano/Canna Fesca

Brindisi

Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

Carovigno – Punta Penna Grossa/Torre Guaceto

Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Pilone, Lido Morelli

Foggia

Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta

Lecce

Salve – Pescoluse/Posto Vecchio/Torre Pali

Castro – La sorgente, Zinzulusa

Otranto – Alimini/Baia dei Turchi/Santo Stefano, Castellana/Porto Craulo, Madonna dell’Altomare/Idro, Porto Badisco

Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/ Torre Specchia, Torre Sant’ Andrea, Torre dell’Orso

Taranto

Ginosa – Marina di Ginosa

Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina.