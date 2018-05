Siccome il guasto in viale Orazio Flacco non bastava, un altro autobus dell’Amtab ha pensato bene di piantarsi in via Nicola Dell’Andro, a Poggiofranco. La segnalazione, ancora una volta, arriva dal consigliere comunale Michele Picaro, sulla sua pagina facebbok.

“Dopo l’incontro con direttore e presidente -scrive Picaro – in cui ci era stato garantito che erano state superate quanto meno le problematiche che bloccavano i mezzi nuovi, da un cittadino mi giunge questa fotografia che li smentisce clamorosamente”.

“Quando parlano sanno quello che dicono? Il Sindaco, che li ha nominati cosa ne pensa?” aggiunge il consigliere. Domande legittime, a cui probabilmente non arriverà una risposta.

